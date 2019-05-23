Сервис по утилизации умерших домашних питомцев заработал в Москве

В столице появился сервис по утилизации умерших домашних животных, его запустил комитет ветеринарии Москвы . Об этом в четверг, 23 мая, сообщил его председатель Алексей Сауткин.

Он рассказал, что в городе открылись пункты приема трупов животных, куда владелец может сдать умершего питомца. Труп будет утилизирован в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.

— Труп животного — это биологический отход, хоронить его запрещено, так так мы не знаем от чего и как оно пало и какие будут последствия, — отметил Алексей Сауткин.

Сдать труп умершего питомца можно практически в любую государственную клинику, добавил он. Стоимость услуги составляет от 25 до 30 рублей за килограмм, передает Агентство городских новостей «Москва».