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Сервис по утилизации умерших домашних питомцев заработал в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице появился сервис по утилизации умерших домашних животных, его запустил комитет ветеринарии Москвы. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил его председатель Алексей Сауткин.
Он рассказал, что в городе открылись пункты приема трупов животных, куда владелец может сдать умершего питомца. Труп будет утилизирован в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.
— Труп животного — это биологический отход, хоронить его запрещено, так так мы не знаем от чего и как оно пало и какие будут последствия, — отметил Алексей Сауткин.
Сдать труп умершего питомца можно практически в любую государственную клинику, добавил он. Стоимость услуги составляет от 25 до 30 рублей за килограмм, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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