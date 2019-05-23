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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: ТАСС
Пробки в девять баллов прогнозирует сервис "Яндекс. Пробки" в Москве сегодня вечером. Пика загруженности столичные дороги достигнут к 18:00.
В течение всего дня ситуация на дорогах в Москве оставляет желать лучшего, с 14:00 "Яндекс" показывает восемь баллов. Дождь с грозой осложнили дорожную обстановку и без того неспокойную из-за сезонных очаговых ремонтных работ. Практически не едут Садовое и Третье Транспортное кольца, стоит на юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.
Очень медленно движется центр города: Остоженка, Тверской Бульвар, Раушская набережная, Тормозят Волгоградский и Ленинградский проспекты, шоссе Энтузиастов и Нижегородская улица.
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Новости Москвы , Яндекс , Москва
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