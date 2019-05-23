Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

Пробки в девять баллов прогнозирует сервис "Яндекс. Пробки" в Москве сегодня вечером. Пика загруженности столичные дороги достигнут к 18:00.

В течение всего дня ситуация на дорогах в Москве оставляет желать лучшего, с 14:00 "Яндекс" показывает восемь баллов. Дождь с грозой осложнили дорожную обстановку и без того неспокойную из-за сезонных очаговых ремонтных работ. Практически не едут Садовое и Третье Транспортное кольца, стоит на юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.

Очень медленно движется центр города: Остоженка, Тверской Бульвар, Раушская набережная, Тормозят Волгоградский и Ленинградский проспекты, шоссе Энтузиастов и Нижегородская улица.