Как изменятся спальные районы Москвы в результате реновации

23 мая жители пяти районов столицы знакомятся с проектами планировки кварталов по программе реновации и высказывают свои пожелания. «ВМ» подробнее рассказывает о том, как изменятся спальные районы.

Третья волна публичных слушаний стартовала в районах Люблино, Покровское-Стрешнево, Алтуфьевский и Бабушкинский. Проекты представят и в Лосиноостровском районе, где планируют реконструировать прилегающие к кварталам реновации улицы.

В Бабушкинском районе обсуждают сразу два проекта планировки территории — микрорайонов 10, 13 и микрорайонов 1, 14, 18. Для переселения жителей пятиэтажек в рамках первого проекта планируют построить 12 многоквартирных домов. Транспортная ситуация должна улучшиться, появятся новые остановочные пункты, проезжие части расширят.

— Что касается озеленения, благоустройство будет затрагивать и сам квартал реновации, и сопрягающиеся зоны, — отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Второй проект планировки, представленный в Бабушкинском районе, предполагает строительство досугового центра, двух детских садов и школьных корпусов. Вдоль внутриквартальных проездов появятся зеленые зоны с пешеходными дорожками.

В Алтуфьевском районе проекты затрагивают микрорайоны с 1-го по 5-й. Новые дома будут от 9 до 24 этажей. Кроме жилья, в районе построят школу, учебный корпус, детский сад, детскую поликлинику, центр соцобслуживания и спортивно-досуговый центр с бассейном. Общая площадь благоустройства общественных пространств составит без малого 30 гектаров.

По проекту реновации квартала в районе Покровское-Стрешнево на сравнительно небольшой территории в 21,7 гектара будет сохранено 12 домов и снесено 18 пятиэтажек. Новые здания спроектированы с подземными одноуровневыми и многоуровневыми стоянками. Кроме того, в районе построят детский сад и учебный блок школы.

Проект планировки территории района Люблино в этот раз включил в себя лишь несколько дворов, его площадь — всего 7 гектаров. На этой территории сохранят 2 дома, снесут — 14 домов.

Суммарная площадь новой застройки составит порядка 18 тысяч квадратных метров. Проектировщики предлагают создать комфортную зону отдыха, установить детские площадки, игровые комплексы. На придомовой территории высадят кустарники, живые изгороди, разобьют газоны и цветники.

Экспозиция проектов планировки территории продлится до 27 мая. На следующий день состоится собрание участников публичных слушаний (ПС). Согласно новому формату ПС, после этого жителям районов дадут еще неделю для изучения проектов и высказывания пожеланий и замечаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин , заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: