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Более 100 видов рыбы представят в Москве на «Рыбной неделе» 

РИАМО + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
Фестиваль «Рыбная неделя» стартует в столице 24 мая, на нем представят свыше 100 видов рыб и аквакультур, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«24 мая стартует гастрономический фестиваль «Рыбная неделя», он будет проходить в пятый раз. Каждый раз он пользуется бешеной популярностью, все-таки Москва не так сильно избалована рыбной продукцией. Мы рассчитываем, что все те предприятия, их более 50, со всех уголков нашей страны, которые уже приехали, привезли рыбные деликатесы в столицу, представят более 100 различных видов рыб и аквакультур», — сказал Немерюк.
Он добавил, что гостей ждет множество развлечений: уличные иммерсивные спектакли, карнавальные шествия, концерты, игровые чтения для детей, мастер-классы, тематические экскурсии, лекции и встречи со специалистами в области рыбного промысла.
Фестиваль поддержат 15 торговых сетей, более 1,3 тысячи сетевых и почти 500 несетевых магазинов. В дни «Рыбной недели» они установят на рыбу и морепродукты сниженные цены, проведут дегустации и расскажут о фестивальной программе.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проводится в Москве уже в пятый раз. Прошлой весной на мероприятии побывали свыше 2 миллионов человек. Посетители приобрели более 144 тонн рыбы, 71 тысячи банок консервов и 5,5 тысяч устриц.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Москва
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