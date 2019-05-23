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РЖД запустит прокат велосипедов на станциях 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания "Российские железные дороги" запустит прокат велосипедов на станциях, сейчас эта услуга уже тестируется, рассказал журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
"Мы сейчас пока пробуем, но видим, что услуга востребована", — сказал он и добавил, что прокат велосипедов будет действовать на малых станциях. В пример Дмитрий Пегов привел станции Царское Село и Зеленогорск в Ленинградской области.
Он пояснил, что железнодорожники стараются оптимизировать услуги для удобства туристов. Сейчас возникают новые велосипедные маршруты, в выходные дни приезжает много пассажиров на поездах. Чтобы им не приходилось везти с собой велосипеды, РЖД с местными администрациями создают возможности для проката велосипедов.
Пассажиры смогут брать напрокат велосипеды и путешествовать по туристическим местам, осматривать памятники архитектуры, посещать музеи. Затем они будут сдавать велосипед на станции и уезжать обратно на электропоезде.
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Новости Москвы , Общество , Дмитрий Пегов , РЖД
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