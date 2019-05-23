РЖД запустит прокат велосипедов на станциях

"Мы сейчас пока пробуем, но видим, что услуга востребована", — сказал он и добавил, что прокат велосипедов будет действовать на малых станциях. В пример Дмитрий Пегов привел станции Царское Село и Зеленогорск в Ленинградской области.

Он пояснил, что железнодорожники стараются оптимизировать услуги для удобства туристов. Сейчас возникают новые велосипедные маршруты, в выходные дни приезжает много пассажиров на поездах. Чтобы им не приходилось везти с собой велосипеды, РЖД с местными администрациями создают возможности для проката велосипедов.

Пассажиры смогут брать напрокат велосипеды и путешествовать по туристическим местам, осматривать памятники архитектуры, посещать музеи. Затем они будут сдавать велосипед на станции и уезжать обратно на электропоезде.