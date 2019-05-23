Дроны начнут патрулировать места купания в Серебряном бору с 1 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник поисково-спасательной станции Серебряный бор, руководитель группы беспилотной авиации ГКУ «МГПСС» Ярослав Черногоров.
«С 1 июня и до конца ноября беспилотники начнут работать в ежедневном режиме на водных объектах. Сейчас уже установлен маршрут полетов. Они будут работать в зоне Серебряного бора, но также возможно их применение на любом водоеме Москвы, если будет такая необходимость», — сказал Я. Черногоров.
Он добавил, что существует несколько вариантов применения спасательными службами беспилотных летательных аппаратов на воде.
«Первое — это мониторинг водных объектов. При визуальном осмотре спасатель с катера проигрывает любому дрону. Вторая область применения — это профилактическая работа с населением с помощью аудиотрансляции, например, предупреждений о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Третий вариант — доставка средств спасения пострадавшим. На них можно повесить как спасательный жилет, который будет раскрываться автоматически, так и спасательный круг, который тоже будет надуваться автоматически при попадании в воду. Еще вариант — доставка медикаментов», — пояснил Я. Черногоров.