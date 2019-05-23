Дроны начнут патрулировать места купания в Серебряном бору с 1 июня

Дроны начнут патрулировать места купания в Серебряном бору с 1 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник поисково-спасательной станции Серебряный бор, руководитель группы беспилотной авиации ГКУ «МГПСС» Ярослав Черногоров.

«С 1 июня и до конца ноября беспилотники начнут работать в ежедневном режиме на водных объектах. Сейчас уже установлен маршрут полетов. Они будут работать в зоне Серебряного бора, но также возможно их применение на любом водоеме Москвы, если будет такая необходимость», — сказал Я. Черногоров.

Он добавил, что существует несколько вариантов применения спасательными службами беспилотных летательных аппаратов на воде.