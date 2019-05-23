В Ново-Переделкине создадут инфраструктуру для автобусов

В Ново-Переделкине стартовали работы по благоустройству. По дорогам, которые соединяют Лукинскую улицу с Парковой в микрорайоне Лазенки, в скором времени запустят автобусы, говорится на портале мэра и правительства столицы

"Будут созданы две полноценные полосы для движения общественного транспорта и две разворотные площадки на конечных остановках. Для автомобилистов обустроят парковочные карманы на 40 мест", — указали в пресс-службе департамента капремонта.

Протяженность ремонтируемых дорог — два километра. По магистралям в районе 6-й улицы Лазенки и в Зеленом тупике сейчас не ходит наземный общественный транспорт, так как ширина полос дорог не соответствует нормам.

После ремонта изменится маршрут № 497 "Станция метро "Рассказовка" — "Железнодорожная платформа Переделкино". Автобусы станут заезжать на дороги, соединяющие Лукинскую улицу с Парковой.

Завершить работы рассчитывают к осени. Будут перекрываться отдельные полосы движения. На дороге установят временные знаки, предупреждающие о ремонте.

Всего в 2019 году ГБУ "Автомобильные дороги" планирует отремонтировать асфальтобетонное покрытие на 889 объектах Москвы, включая участки МКАД. Общая площадь работ составит порядка 20 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что будут перекрыты участки улиц Пресненский Вал, Красная Пресня, Заморенова, а также в Столярном и Большом Трехгорном переулках.