Лекторий, веранда и выставочные залы: новый корпус появится у Театрального музея имени А. А. Бахрушина

Современный музейно-театральный центр площадью около четырех тысяч квадратных метров откроется на территории исторической усадьбы по соседству с главным корпусом музея. Здесь будут работать сувенирный магазин, выставочные залы, лекторий и кафе.

Новый корпус с лекторием, выставочными залами, сувенирным магазином и кафе появится у Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. Современный центр площадью около четырех тысяч квадратных метров откроется по адресу: Татарская улица, дом 20. Проект реконструкции четырехэтажного здания утвердили в Москомархитектуре.

Дом на Татарской улице был построен в 1937 году для общеобразовательной школы по проекту архитектора Леонида Гриншпуна. Во время Великой Отечественной войны здание переоборудовали под госпиталь, куда с Павелецкого вокзала доставляли раненых. Последние годы здесь размещалась медсанчасть. В 2016 году дом, который уже нуждался в масштабной реконструкции, был передан Бахрушинскому музею. Открытие нового корпуса запланировано на 2021 год.

Здание не является памятником архитектуры. Однако оно находится по соседству с главным корпусом Театрального музея (улица Бахрушина, дом 31/12, строение 1), который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрация его фасадов завершилась летом прошлого года.

«В ходе работ по реконструкции специалисты укрепят несущие стены дома, заменят деревянные перекрытия на металлические, усилят фундамент и обновят кровлю. Здание выкрасят в один цвет с основным корпусом. В порядок также приведут декоративные элементы на фасадах — плоские пилястры (полуколонны) и горизонтальный декор в виде пояса (тяги). Помещения нового корпуса отремонтируют и оборудуют современной системой климат-контроля, что необходимо для хранения особо ценных музейных экспонатов», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

После реконструкции на первом этаже музейно-театрального центра будут работать сувенирный магазин и кафе с летней верандой. На втором этаже оборудуют выставочные залы, посвященные современному театру. Также откроется образовательный лекторий. В нем, помимо лекций, будут проходить конференции, встречи с именитыми искусствоведами, артистами и режиссерами.

Бахрушинский музей — это крупнейший в Европе театральный музей: в его фондах хранится более 1,5 миллиона экспонатов. Это собрание живописи и эскизов костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, а также фотографии и портреты, сценические костюмы и личные вещи великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания о театре, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура.

В коллекции находятся такие знаковые предметы, как отпечаток грима итальянского актера Томмазо Сальвини на перчатке Марии Ермоловой , рояль, принадлежавший Савве Мамонтову , под звуки которого пел Федор Шаляпин . Здесь также хранится более 500 тысяч фотографий сцен из спектаклей, снимки актеров, художников, режиссеров и писателей.

Дом, в котором располагается музей, был построен в стиле эклектика купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным в 1894 году по проекту московского архитектора Карла Гиппиуса. В этом году музей отмечает свое 125-летие.

К 2023 году на территории музея откроется музейно-театральный квартал. В него войдут шесть зданий музея, а также садово-парковая зона для отдыха.