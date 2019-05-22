Москвичи вышли на митинг против магистрали 

Жители столичного района Восточное Дегунино вышли на акцию против расширения улицы 800-летия Москвы и строительства путепровода через железнодорожные пути Савёловского направления.
Как рассказал News.ru очевидец, активисты собрались в сквере возле дома 32 по улице 800-летия Москвы. Они предлагают голосовать «как на Украине» и утверждают, что во времена Советского Союза такой проект не был бы реализован.
Протестующие обеспокоены резким ухудшением экологии при проведении крупной магистрали. Дорога должна соединить Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.
Ранее, как писал News.ru, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что планирует официально обратиться к мэру Екатеринбурга для исключения сквера у Театра драмы из списка потенциальных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Куйвашев мотивировал решение опросом ВЦИОМ, согласно которому за строительство на этом месте выступают только 7% жителей города. 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для церкви. 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города.