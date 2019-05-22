В Москве открыли новое пожарное депо

Пожарным приходится спасать жизни людей в самых непростых ситуациях. Московской противопожарной службе исполнилось 215 лет. Праздник отметили открытием нового депо на юге столицы и учениями, в которых принял участие и корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский. Пожар в квартире, пламя, дым. Если вы оказались в такой ситуации, специалисты советуют немедленно покинуть помещение. Но если выхода из квартиры нет, нужно расположиться как можно ближе у окна или балкона, подать сигнал спасателям и, пока они прибывают на место, использовать любую тряпку для защиты дыхательных путей. Она послужит своеобразным фильтром.

По легенде горит многоквартирный жилой дом. Спасение людей с верхних этажей — одна из самых сложных ситуаций даже для профессиональных и опытных бойцов. Счет всегда идет на минуты. Новое пожарное депо как раз сэкономит дорогое время.

«Сократилось время реагирования. Допустим, раньше, чтобы приехать сюда в среднем где-то около 10-12 минут нужно было», — рассказал начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГКУ ПСЦ г. Москвы Эдуард Бондаренко.

Здесь самая современная техника: автолестницы, автоцистерны, есть даже свой летучий отряд — спасатели на мотоциклах. Они быстрее всех прибывают на место и еще до подъезда основных сил оказывают первую помощь.

«Пробки не помеха. Но все равно достаточно широкие мотоциклы. Приходиться пролазить с трудом. Так все равно намного быстрее, чем на машине», — рассказал старший расчета РБР-1 Денис Ямцов.

Учения у пожарных не похожи одно на другое. И это не показательные выступления. Все действия спасателей отрабатываются до автоматизма.

«В случае ЧП все равно человек более собран становиться. Какие-то резервы у тебя появляются, ты начинаешь думать быстрее, быстрее выполнять свои действия, включается уже механическая память», — поделился старший дежурный смены №3 ПСЦ ПСО 215 Юрий Буланов.

В спасении людей на пожаре важны нюансы. Заставленные машинами въезды во двор, автохамы на дорогах могут перечеркнуть скорость и слаженность действий спасателей. Сегодня главная задача выполнена. Впереди — продолжение дежурства.