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Шесть станций московского метро закроют на выходные 

Российская Газета + ещё 17 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
С 25 по 26 мая будет остановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
В частности, будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Станция "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую, а также на Филевскую линию для движения до станций "Александровский сад" или "Международная". Станция "Кунцевская" будет открыта для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.
Как поясняют в столичной подземке, закрытие станций связано с продолжающейся реконструкцией наземной ветки метро. За это время будет проведен ремонт путей, монтаж шумозащитных экранов, перекладка инженерных коммуникаций и другие работы, для которых необходимо остановить движение.
Выходные для закрытия станций были выбраны не случайно: в эти дни недели Филевская линия становится малонагруженной, и пассажиропоток сокращается в полтора раза в сравнении с буднями.
Для удобства москвичей будут запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ, которые будут курсировать с 5.00 до 2.00 по маршруту закрытых станций. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник утром.
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