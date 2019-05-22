На востоке Москвы организуют экскурсии по тайнам царской усадьбы

Ряд экскурсий организуют в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, на территории царской усадьбы «Измайлово». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Мы предложим нашим гостям принять участие в экскурсиях по выставкам «Райский сад в русском искусстве XVII — начала XX века», «Измайлово: шедевры средневековых мастеров», «Измайлово — остров-рай», «Измайлово — царская вотчина XVII века». Кроме того, для детей подготовлен мастер-класс «Лепка из глины», развивающий моторику пальцев рук, фантазию, воображение, пространственное мышление и творческие способности, — отметили в пресс-службе.

Также в выставочном зале «Измайлово» заработает выставка «Тайна измайловской двери», которая расскажет о приемах дипломатических посольств, и «Новолетие. Начало церковного и светского суда в средневековой Руси». Она посвящена церковным, государственным и общенародным праздникам, связанным с наступлением Нового года в средневековой Руси.