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Домики для уток появятся в пруду парка «Кузьминки‑Люблино» в Москве 

РИАМО + ещё 1 22 мая 2019
Фото: © РИАМО, Александр Кожохин
Пять ярких деревянных домиков на плотах разместят на протоке Нижнего Кузьминского пруда на территории парка «Кузьминки-Люблино» 23 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Кряквы уже обзавелись потомством и на прудах можно заметить первые утиные выводки. Мамы-утки выводят «в свет» маленьких пушистых птенцов. Вот именно сейчас и необходимы домики», — отмечается в сообщении.
Птицы, скорее всего, не будут ночевать в домиках, они предпочитают спать на берегу. Но днем, когда утята устраивают свои первые тренировочные заплывы, им очень нужны островки на водоеме, где они могут отдохнуть, обсохнуть и погреться, спрятаться от дождя или ветра.
«Разноцветные плавучие домики, как беседки в детском саду, как раз и станут такими местами для отдыха», — отмечается в сообщении.
Четыре утиных домика уже появились в парке «Царицыно», четыре — в парке «Покровское-Стрешнево», три — в Серебряном бору.
Посетителям парков напоминают, что брать птенцов в руки нельзя, даже если утки не видно поблизости. Птица всегда где-то поблизости, а попытки «спасти» птенцов могут только им навредить.
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