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Собянин рассказал о строительстве ледового дворца на Ярославском шоссе 

Российская Газета + ещё 8 22 мая 2019
Фото: rg.ru
У Московского государственного строительного университета появится свой ледовый дворец. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, открыв в физкультурном комплексе вуза новый бассейн. Плавать здесь смогут не только студенты вуза, но и жители ближайших районов.
В МГСУ на Ярославском шоссе создается целый спортивный кластер. Несколько лет назад здесь открылся легкоатлетический манеж. Теперь подошла очередь бассейна. Строился он с 2016 года на федеральные и городские деньги. В трехэтажном комплексе — спортивный зал, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, сауна. И, конечно, сам бассейн. Первая чаша размером 25 на 25 метров рассчитана на десять дорожек. Вторая, поменьше, для учебных тренировок. Ходить сюда смогут не только преподаватели и студенты, но и местные жители. Льготникам сделают скидки или выделят дни, в которые разрешат приходить бесплатно. Это при строительстве было главным условием, уточнил Собянин.
В будущем рядом с бассейном появится ледовый дворец, где студенты и все желающие москвичи будут заниматься хоккеем, керлингом и фигурным катанием. "Мы начинаем строительство дворца и благоустраиваем партерную часть университета, чтобы он выглядел достойно", — рассказал глава города. По его словам, летом здания вуза отремонтируют, а территорию вокруг приведут в порядок. Как ожидается, здесь обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов, сделают спортплощадки, разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники.
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