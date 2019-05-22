Столичные парки открывают бесплатные курсы

В столичных парках летом пройдут бесплатные спортивные, творческие и образовательные занятия для взрослых. Большая часть курсов начнется 1 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы

В Парк Горького можно будет бесплатно изучать иностранные языки. Занятия по английскому языку будут проходить до конца августа по пятницам, по французскому — по воскресеньям. Кроме того, в парке будут проводить уроки танцев, флористики, занятия по стретчингу.

Заняться изучением английского языка можно и в Царицыне. Занятия будут проходить с 1 июня по 31 августа по четвергам. Также бесплатные языковые уроки организованы в Перовском парке, усадьбе Воронцово, саду "Эрмитаж " и саду имени Баумана.

Москвичи могут принять участие в беговых и функциональных тренировках, уроках танцев и занятиях по смешанным силовым единоборствам в Нескучном саду, парке Победы и парке "Ходынское поле".

В парке у прудов "Радуга" можно будет поиграть в футбол, в Таганском парке — в теннис. Боксом можно будет заняться усадьбе Воронцово.

В парке "Фили" будут проходить милонги — вечера аргентинского танго. В "Эрмитаже" можно будет научиться сальсе, форро и шотландским танцам.

В парке "Северное Тушино" будут учить кнутовому фристайлу (своеобразное фехтование кнутами). В этом же парке пройдут занятия по дрессировке собак. В "Кузьминках" посетители смогут посещать клуб закаливания.

Ранее сообщалось, что департамент образования и науки Москвы займется организацией летних досуговых площадок для детей. Это будет сделано в рамках городской программы "Московская смена". Площадки будут рассчитаны на 12 тысяч 850 детей.

Для детей, которые будут посещать летнюю образовательную смену, будут проводиться лекции, турниры, викторины, акции, дискуссии, игры и студии. Центр патриотического воспитания предоставит возможность посещающим сдать нормы ГТО.