Семейное кафе с витражными окнами построят на востоке столицы

Семейное кафе появится на углу Байкальской и Хабаровской улиц. Проект реконструкции и достройки 22 мая согласовала Москомархитекура.

Новое кафе, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , станет центром притяжения и разнообразит среду района.

— По нашим документам, сейчас здание как будто зависло в процессе строительства, поэтому можно только порадоваться тому, что это дело сдвинулось с мертвой точки, — сказал Кузнецов.

Он также добавил, что по архитектуре кафе будет геометричной формы. Объект будет сочетать в себе фактуру кладки камня и витражное остекление.

— На улице можно будет организовать летнюю веранду, популярность которых подчеркивал мэр Сергей Собянин, — сказал Сергей Кузнецов.

Добавим, что внутри одноэтажного кафе внутреннее пространство будет разделено на кухню и обеденный зал. Его общая площадь составит около 300 квадратных метров.

С внешней стороны объект будет отделан бетонными блоками, облицованными фасадными панелями из декоративного камня.