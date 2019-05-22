Семейное кафе появится на углу Байкальской и Хабаровской улиц. Проект реконструкции и достройки 22 мая согласовала Москомархитекура.
Новое кафе, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, станет центром притяжения и разнообразит среду района.
— По нашим документам, сейчас здание как будто зависло в процессе строительства, поэтому можно только порадоваться тому, что это дело сдвинулось с мертвой точки, — сказал Кузнецов.
Он также добавил, что по архитектуре кафе будет геометричной формы. Объект будет сочетать в себе фактуру кладки камня и витражное остекление.
— На улице можно будет организовать летнюю веранду, популярность которых подчеркивал мэр Сергей Собянин, — сказал Сергей Кузнецов.
Добавим, что внутри одноэтажного кафе внутреннее пространство будет разделено на кухню и обеденный зал. Его общая площадь составит около 300 квадратных метров.
С внешней стороны объект будет отделан бетонными блоками, облицованными фасадными панелями из декоративного камня.