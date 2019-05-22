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Пять «домов-книжек» на Новом Арбате ждет капитальный ремонт 

Вечерняя Москва + ещё 3 22 мая 2019
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Комитетом Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов были согласованы проекты капитального ремонта домов № 6, 10, 11, 16 и 26 по улице Новый Арбат.
Сообщается, что в доме № 11 планируется ремонт административных помещений, находящихся на 12 и 21 этажах.
В домах № 6, 10, 16 и 26 ожидается замена вентилируемого фасада.
— За этот год согласовано семь проектов ремонта зданий на Новом Арбате, — цитирует Интерфакс Стройкомплекс города.
Данных о том, когда начнутся ремонтные работы, сейчас нет.
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