Пять «домов-книжек» на Новом Арбате ждет капитальный ремонт

Комитетом Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов были согласованы проекты капитального ремонта домов № 6, 10, 11, 16 и 26 по улице Новый Арбат.

Сообщается, что в доме № 11 планируется ремонт административных помещений, находящихся на 12 и 21 этажах.

В домах № 6, 10, 16 и 26 ожидается замена вентилируемого фасада.

— За этот год согласовано семь проектов ремонта зданий на Новом Арбате, — цитирует Интерфакс Стройкомплекс города.

Данных о том, когда начнутся ремонтные работы, сейчас нет.