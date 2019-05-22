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Автоматы с едой и напитками могут установить в электричках 

Москва24 + ещё 2 22 мая 2019
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автоматы для продажи еды и напитков могут появиться в электричках ЦППК. Об этом сообщил заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие".
Он уточнил, что вначале вендинговые автоматы установят в качестве эксперимента, передает Агентство "Москва". При этом он не исключил, что "в дальнейшем это войдет в повседневность".
Ранее в ЦППК сообщали, что автоматы целесообразно устанавливать в тех поездах, которые находятся в пути более двух часов и где есть определенное количество сидячих мест. Как пояснили в компании, автоматы будут вандалоустойчивыми и пройдут тестирование на безопасность. По мнению специалистов, появление вендинговых аппаратов в вагонах электричек поможет сократить нелегальную торговлю.
Вендинговые аппараты устанавливают на столичных вокзалах, железнодорожных платформах, а также в кинотеатрах, аэропортах, музеях и на автозаправках. Кроме того, аппараты по продаже кофе, снеков и цветов появляются на станциях метро.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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