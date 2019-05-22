Рекордная зарядка: участники «Московского долголетия» откроют летний сезон в «Музеоне»

В новом сезоне для них запланировано более 85 мероприятий в 33 парках столицы.

Около полутора тысяч участников проекта «Московское долголетие» 23 мая cделают зарядку с гимнастическими палками. Мировой рекорд установят в парке искусств «Музеон». Начало — в 14:00.

Проводить самую массовую зарядку будет советский баскетболист, участник легендарного финального матча СССР — США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Иван Едешко. Фиксировать достижение будет генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов.

Рекордная зарядка откроет летний сезон спортивных и культурно-досуговых мероприятий для участников проекта «Московское долголетие» в городских парках.

Территорию «Музеона» 23 мая поделят на три тематические зоны: спорта, творчества и образования.

В парке установят 100 мольбертов и организуют открытые мастер-классы по китайской живописи и рисованию в стиле пуантилизм. В лектории проведут занятия, посвященные здоровому образу жизни, а в павильоне «Школа» — уроки английского языка. Развить артистические способности помогут на мастер-классах по танцам и актерскому мастерству.

«С окончанием учебного года занятия в столичных школах активности «Московского долголетия» не заканчиваются, а переезжают в городские парки. Это лето станет для горожан старшего поколения поистине «долголетним», потому что такого количества разнообразных мероприятий для них в Москве не проводили еще никогда. Уверен, что для многих пенсионеров летний сезон «Московского долголетия» станет хорошей альтернативой дачным грядкам», — отметил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В 2019 году к летнему сезону «Московского долголетия» присоединятся еще пять крупнейших парковых зон Москвы. Речь идет о Парке Горького (территория «Музеона»), музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», обновленной зоне отдыха «Левобережный» и новом парке «Ходынское поле». 18 тысяч москвичей старшего поколения летом смогут заниматься скандинавской ходьбой, английским языком, рисованием, пением, танцами, а также актерским мастерством в 33 парках города. Кроме того, в новом сезоне для них запланировано более 85 массовых мероприятий.