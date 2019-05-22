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Мосгордума поддержала меры ограничения потребления вейпов 

Москва24 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Мосгордума приняла проект поправок в федеральное законодательство, приравнивающие средства, имитирующие курение табака, к табачным изделиям. Постановление о запрете столичные парламентарии направят в Госдуму
"Москва стала первым регионом, который поднял проблему "вейпинга", и столичные законодатели продолжают заниматься этим важным вопросом. Мы вновь обращаем внимание на эту проблему и подготовили для внесения в Госдуму законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны к табачной продукции", — цитирует РИА Новости председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.
По его словам, документ вводит ограничения на "парение" в общественных местах: на территориях и внутри помещений спортивных, образовательных, культурных, медицинских и оздоровительных организаций.
Ранее председатель комиссии Людмила Стебенкова рассказала, что подобные законы сейчас принимаются во многих Западных странах. Депутат отметила, что вейпы и иные устройства, имитирующие курение табака, не упомянуты в федеральном законе о табакокурении. Однако, учитывая их широкое распространение, депутат предложила распространить нормы документа.
В Госдуме предлагают также запретить продажу IQOS в брендированных павильонах в торговых центрах, а также распространить на устройство действие закона о табакокурении.
Сегодня курить запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта.
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Комментарии1
Новости Москвы , Алексей Шапошников , Людмила Стебенкова , Мосгордума , Госдума , РИА Новости , Москва
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