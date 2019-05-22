Вейкпарк на ВДНХ откроют в июне

Парк для любителей набирающего популярность вейкбординга — вида спорта, сочетающего в себе элементы воднолыжного слалома, серфинга и скейтбординга — появится в СВАО. Площадка разместится на 2-м Каменском пруду, за павильоном № 27 «Физкультура и спорт» ВДНХ.

— Здесь каждый сможет освоить азы вейкбординга. Для удобства и безопасности посетителей в вейкпарке будет доступна аренда необходимого инвентаря и услуги инструкторов-райдеров, — сообщила пресс-служба выставки.

Заняться вейкбордингом можно будет уже в июне. Одновременно на ВДНХ откроется сезон водных прогулок. Лодочные станции будут работать на 3-м Каменском пруду, а также на пруду в парке «Останкино».