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Вейкпарк на ВДНХ откроют в июне 

Управа района Лосиноостровский + ещё 2 23 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Парк для любителей набирающего популярность вейкбординга — вида спорта, сочетающего в себе элементы воднолыжного слалома, серфинга и скейтбординга — появится в СВАО. Площадка разместится на 2-м Каменском пруду, за павильоном № 27 «Физкультура и спорт» ВДНХ.
— Здесь каждый сможет освоить азы вейкбординга. Для удобства и безопасности посетителей в вейкпарке будет доступна аренда необходимого инвентаря и услуги инструкторов-райдеров, — сообщила пресс-служба выставки.
Заняться вейкбордингом можно будет уже в июне. Одновременно на ВДНХ откроется сезон водных прогулок. Лодочные станции будут работать на 3-м Каменском пруду, а также на пруду в парке «Останкино».
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