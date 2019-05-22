Два теннисных корта появятся в усадьбе Люблино до конца года

Два теннисных корта появятся в усадьбе Люблино до конца 2019 года. Их площадь составит порядка 500 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта города.

"На юго-востоке Москвы на территории усадьбы Люблино в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории ведется устройство двух спортивных зон. Два новых теннисных корта войдут в состав одной из них, и расположатся в западной части парка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени специалисты провели работы по укладке песчаного покрытия на территории, а также проложили бетонное покрытие и отработали его грунтовкой. Также по периметру кортов появилось новое современное освещение, которое создаст все условия для игры в теннис в любое время.

В ближайшее время специалисты возведут на спортивной зоне трибуну, на которой смогут разместится порядка 200 болельщиков. Также будет проложено еще одно резиновое покрытие и установлены стойки для натягивания сетки. Помимо этого, на территории усадьбы возведут детские площадки, а вдоль Люблинского пруда обустроят набережную.

"Помимо этого, ведется устройство многофункциональной спортивной площадки, около которой обустраивают еще одну раздевалку и павильон проката. Кроме того, здесь организуют зону со столами для игры в пинг-понг и площадку с силовыми тренажерами, где смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями", — уточнили в пресс-службе.

Сейчас в парке также ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Завершить работы специалисты планируют в нынешнем году.