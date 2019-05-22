По Москве-реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков

10 речных трамвайчиков начали курсировать по двум маршрутам на Москве-реке, сообщает официальный сайт мэра столицы.

«По Москве-реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков. Они ходят ежедневно по двум маршрутам: от гостиницы «Украина» или от Парка Горького до Новоспасского моста. Водный транспорт будет перевозить москвичей и туристов до октября», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что речные трамвайчики можно отличить по яркому цвету корпуса. Каждый из них назвали в честь цветка. Например, судно желтого цвета называется «Подсолнух», синего — «Василек», голубого — «Незабудка», а зеленого — «Орхидея». На Москве-реке также можно увидеть розовый трамвайчик под названием «Роза», оранжевую «Астру», красную «Гвоздику», бордовый «Тюльпан», сиреневую «Лаванду» и «Фуксию» одноименного цвета.

«Речные прогулки становятся все популярнее в Москве. Катаясь на трамвайчике, можно не только отдохнуть от городской суеты, но и насладиться красотой московских пейзажей. Москвичи и гости столицы могут увидеть город с необычной стороны. Маршруты водного транспорта проходят мимо основных достопримечательностей — Кремля и собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, МГУ им. М. Ломоносова, парка «Зарядье» и других знаковых мест Москвы. А яркие цвета, в которые окрашены судна, поднимают настроение пассажирам и делают путешествие еще более запоминающимся», — говорится в сообщении.

Речные «кабриолеты» следуют по Москве-реке с 11:00 до 1:00. Отправиться в мини-круиз можно от двух причалов — возле гостиницы «Украина» и Парка Горького. Интервал движения составляет полчаса. Остановки — у причалов Киевский Вокзал, Лужники, Воробьевы Горы, Парк Горького, Большой Каменный Мост, Зарядье и Новоспасский Мост. Каждое судно вмещает 44 пассажира.

На всех трамвайчиках можно взять аудиогиды. Они доступны на шести языках: русском, английском, китайском, испанском, французском и немецком. Во время речной прогулки пассажирам также предлагают легкие закуски и напитки. Билеты можно приобрести на борту судна.