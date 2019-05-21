В столице рассказали о программе благоустройства берегов Москвы-реки

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт Собянина.

«Нашу работу можно разделить на две части. Во-первых, мы приводим в порядок исторические набережные. И, во-вторых, на месте бывших промзон и полузаброшенных территорий создаём новые набережные для отдыха у воды», — заявил мэр.

В частности, в этом году обустроят трассу гребного слалома и площадку для отдыха у воды на реке Сходне. В Замоскворечье будут благоустроены Овчинниковская и Озерковская набережные.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 12 млрд рублей на благоустройство в 2019 году.