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В столице рассказали о программе благоустройства берегов Москвы-реки 

RT на русском 8 часов назад
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о городской программе благоустройства берегов Москвы-реки и Сходни.
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт Собянина.
«Нашу работу можно разделить на две части. Во-первых, мы приводим в порядок исторические набережные. И, во-вторых, на месте бывших промзон и полузаброшенных территорий создаём новые набережные для отдыха у воды», — заявил мэр.
В частности, в этом году обустроят трассу гребного слалома и площадку для отдыха у воды на реке Сходне. В Замоскворечье будут благоустроены Овчинниковская и Озерковская набережные.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 12 млрд рублей на благоустройство в 2019 году.
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