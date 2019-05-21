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Спасенные дворником ондатры обрели новый дом 

Рамблер 20 минут назад
Пять ондатр, спасенных в январе в Москве, обрели новый дом. Животных, прятавшихся от собак у Варшавского пруда, заметил дворник Аладдин. Он выловил зверьков из воды и затем передал их зоозащитникам, которые на протяжении полугода заботились о мускусных крысах. Пока для малышей искали новое место обитания, их держали в клетках с ванночками и кормили по расписанию. В результате ондатрам нашли подходящий водоем вблизи Москвы, где они смогут проживать, не опасаясь за свою жизнь. Здесь грызуны найдут себе пропитание, а также вволю наплаваются в реке. Эти представители млекопитающих ведут полуводный образ жизни, стараясь селиться на мелководье, там они роют себе норки.
Новости Москвы , Видео , Другое , Общество , Москва
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