Спасенные дворником ондатры обрели новый дом 

Пять ондатр, спасенных в январе в Москве, обрели новый дом. Животных, прятавшихся от собак у Варшавского пруда, заметил дворник Аладдин. Он выловил зверьков из воды и затем передал их зоозащитникам, которые на протяжении полугода заботились о мускусных крысах. Пока для малышей искали новое место обитания, их держали в клетках с ванночками и кормили по расписанию. В результате ондатрам нашли подходящий водоем вблизи Москвы, где они смогут проживать, не опасаясь за свою жизнь. Здесь грызуны найдут себе пропитание, а также вволю наплаваются в реке. Эти представители млекопитающих ведут полуводный образ жизни, стараясь селиться на мелководье, там они роют себе норки.