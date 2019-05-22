Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте

Центр организации дорожного движения порекомендовал жителям столицы воздержаться от поездок на личном транспорте из-за возможных ограничений.

"Есть две новости. Начнем с хорошей: сегодня уже среда (маленькая пятница). А вот с движением в городе будет сложно. Поэтому лучше всего отказаться от поездок в центр на машине", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В ЦОДД уточнили, что в столице 22 мая запланированы различные мероприятия.

"Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения + не забываем, что в центре (и не только) много копают", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 мая движение транспорта перекроют в Большом Козихинском переулке в связи с работами по благоустройству. Там будут прокладывать кабельную канализацию, вести работы по устройству кабельных колодцев, а также работы по горизонтально направленному бурению, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Во второй половине дня 26 мая перекроют движение в районе "ВЭБ Арены". Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов".