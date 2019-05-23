На станции «Лефортово» Большого кольца метро ведутся отделочные работы

На станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершена отделка платформы гранитом. Об этом сообщает официальный портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

«Площадь облицовки натуральным камнем составляет 1,4 тыс. кв. метров. Используется два вида гранита: светлый сибирский и черный габбро-диабаз», — отметил Андрей Бочкарев. Он также уточнил, что «Лефортово» — это двухпролетная станция мелкого заложения, с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа.

Единственный вестибюль станции «Лефортово» будет расположен на углу улиц Солдатская и Наличная, рядом с кинотеатром «Спутник». С платформой его свяжут четыре эскалатора, пешеходный коридор и лестницы. Пассажиропоток составит 135 тыс. человек в сутки. При разработке дизайна станции, выполненного в эстетике минимализма, учитывалась историческая застройка района, масштаб сооружений и их цветовая гамма.

Вестибюль новой станции запроектирован в виде классического павильона — периптера. Это основной тип древнегреческого храма времен архаики, представляющего собой прямоугольное здание, окруженное с четырех сторон колоннадой. Фасад будет отделан панелями из антивандального декоративного фибробетона светло-бежевого цвета. Ступени, пол в обходной галерее и в павильоне будет выложен серым гранитом. На одной стене смонтируют стеклянную мозаику с рисунком в стиле барокко, а три остальные выполнят из светопрозрачных конструкций.

Как ранее завил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин , строительство станций «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой кольцевой линии метро ведется с опережением графиках. Открытие этих запланировано в конце 2019 года. Управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро является АО «Мосинжпроект» — лидер строительной отрасли Москвы.

Напомним, проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 км, на нем расположится 31 станция. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.