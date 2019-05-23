Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На станции «Лефортово» Большого кольца метро ведутся отделочные работы 

Москва меняется + ещё 15 15 часов назад
Фото: Москва меняется
На станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершена отделка платформы гранитом. Об этом сообщает официальный портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«Площадь облицовки натуральным камнем составляет 1,4 тыс. кв. метров. Используется два вида гранита: светлый сибирский и черный габбро-диабаз», — отметил Андрей Бочкарев. Он также уточнил, что «Лефортово» — это двухпролетная станция мелкого заложения, с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа.
Единственный вестибюль станции «Лефортово» будет расположен на углу улиц Солдатская и Наличная, рядом с кинотеатром «Спутник». С платформой его свяжут четыре эскалатора, пешеходный коридор и лестницы. Пассажиропоток составит 135 тыс. человек в сутки. При разработке дизайна станции, выполненного в эстетике минимализма, учитывалась историческая застройка района, масштаб сооружений и их цветовая гамма.
Вестибюль новой станции запроектирован в виде классического павильона — периптера. Это основной тип древнегреческого храма времен архаики, представляющего собой прямоугольное здание, окруженное с четырех сторон колоннадой. Фасад будет отделан панелями из антивандального декоративного фибробетона светло-бежевого цвета. Ступени, пол в обходной галерее и в павильоне будет выложен серым гранитом. На одной стене смонтируют стеклянную мозаику с рисунком в стиле барокко, а три остальные выполнят из светопрозрачных конструкций.
Как ранее завил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, строительство станций «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой кольцевой линии метро ведется с опережением графиках. Открытие этих запланировано в конце 2019 года. Управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро является АО «Мосинжпроект» — лидер строительной отрасли Москвы.
Напомним, проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 км, на нем расположится 31 станция. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.
Москва меняется: последние новости
Юго-восточную хорду соединят с новой магистралью в ТиНАО В микрорайоне Лазенки стартовало обустройство автобусного маршрута ИТС позволила в кратчайшие сроки устранить последствия остановки поездов в метро 21 мая
Комментарии
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Андрей Бочкарев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского148
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией226
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США139
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью11
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение