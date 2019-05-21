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Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в Москве 

RT на русском + ещё 7 8 часов назад
Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в 37 столичных парках, сообщает сайт «Москва 24».
Занятия будут проходить утром и вечером. Они сочетают физическую нагрузку, медитацию и дыхательные упражнения. Продолжительность одного урока — от часа до полутора.
Посетить занятия можно до 31 августа.
«Присоединиться к занятиям можно без предварительной записи. Нужно лишь взять с собой коврик и прийти на тренировку в удобной одежде, которая не стесняет движений. В дождливую погоду занятия будут проходить только в парках, где оборудованы навесы», — цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства.
Ранее Nation News сообщало о специальной программе к 8 Марта в парках Москвы.
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