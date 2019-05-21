Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в Москве

Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в 37 столичных парках, сообщает сайт «Москва 24».

Занятия будут проходить утром и вечером. Они сочетают физическую нагрузку, медитацию и дыхательные упражнения. Продолжительность одного урока — от часа до полутора.

Посетить занятия можно до 31 августа.

«Присоединиться к занятиям можно без предварительной записи. Нужно лишь взять с собой коврик и прийти на тренировку в удобной одежде, которая не стесняет движений. В дождливую погоду занятия будут проходить только в парках, где оборудованы навесы», — цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства.

Ранее Nation News сообщало о специальной программе к 8 Марта в парках Москвы.