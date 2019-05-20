Третьяковская галерея стала самым популярным музеем Москвы

20 мая были подведены итоги акции «Ночь музеев». В Москве самое популярное место — Третьяковская галерея. Об этом говорит статистика.

В музее побывали более 12 тысяч гостей. Из них в Лаврушинский переулок пришли 4711 посетителей, а Новая Третьяковка на Крымском Валу приняла 7342 человека.

— Большая очередь сохранялась практически весь период проведения бесплатных экскурсий. То есть с 18 до 23 часов. Это говорит о том, что люди приходят к нам осознанно, — рассказала Татьяна Гетман, куратор акции «Ночь музеев» в Третьяковской галерее.

Все счастливчики, которые успели поучаствовать в акции, смогли насладиться почти всеми произведениями искусства. Для посетителей сделали доступными не только постоянные экспозиции, но и почти все платные.

— Только на экспозиции с картинами Ильи Репина и Эдварда Мунка вход оставили по билетам, — добавила Татьяна Гетман.

Но не только полотна великих художников радовали посетителей музея. Организаторы устраивали лекции о Центральном доме художников (ЦДХ), который был открыт в 1979 году.

— Рассказывали о стиле модерн, в котором выполнено здание ЦДХ, как оно будет меняться теперь, когда перешло к Третьяковской галерее, — пояснила Татьяна Гетман.

По ее словам, посетителям было интересно узнать подробности о здании, тем более что лекция завершилась модным показом. Модели продемонстрировали платья, выполненные в стиле модерн.

Татьяна Гетман также отметила, что Третьяковская галерея участвует в «Ночи музеев» с момента, когда она была объявлена в столице в 2007 году.

— Каждый раз это для нас большой праздник, к которому мы тщательно готовимся, — сказала она.

Как сообщили «ВМ» в Третьяковской галерее, акция «Ночь музеев» помогает культурным учреждениям привлекать новых посетителей. Есть люди, которые не любят ходить в музеи, но, побывав в них во время проведения бесплатных экскурсий, понимают, что это увлекательное занятие.