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Третьяковская галерея стала самым популярным музеем Москвы 

Вечерняя Москва 8 часов назад
20 мая были подведены итоги акции «Ночь музеев». В Москве самое популярное место — Третьяковская галерея. Об этом говорит статистика.
В музее побывали более 12 тысяч гостей. Из них в Лаврушинский переулок пришли 4711 посетителей, а Новая Третьяковка на Крымском Валу приняла 7342 человека.
— Большая очередь сохранялась практически весь период проведения бесплатных экскурсий. То есть с 18 до 23 часов. Это говорит о том, что люди приходят к нам осознанно, — рассказала Татьяна Гетман, куратор акции «Ночь музеев» в Третьяковской галерее.
Все счастливчики, которые успели поучаствовать в акции, смогли насладиться почти всеми произведениями искусства. Для посетителей сделали доступными не только постоянные экспозиции, но и почти все платные.
— Только на экспозиции с картинами Ильи Репина и Эдварда Мунка вход оставили по билетам, — добавила Татьяна Гетман.
Но не только полотна великих художников радовали посетителей музея. Организаторы устраивали лекции о Центральном доме художников (ЦДХ), который был открыт в 1979 году.
— Рассказывали о стиле модерн, в котором выполнено здание ЦДХ, как оно будет меняться теперь, когда перешло к Третьяковской галерее, — пояснила Татьяна Гетман.
По ее словам, посетителям было интересно узнать подробности о здании, тем более что лекция завершилась модным показом. Модели продемонстрировали платья, выполненные в стиле модерн.
Татьяна Гетман также отметила, что Третьяковская галерея участвует в «Ночи музеев» с момента, когда она была объявлена в столице в 2007 году.
— Каждый раз это для нас большой праздник, к которому мы тщательно готовимся, — сказала она.
Как сообщили «ВМ» в Третьяковской галерее, акция «Ночь музеев» помогает культурным учреждениям привлекать новых посетителей. Есть люди, которые не любят ходить в музеи, но, побывав в них во время проведения бесплатных экскурсий, понимают, что это увлекательное занятие.
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Новости Москвы , Видео , Илья Репин , Москва
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