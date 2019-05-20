Новый участок красной ветки метро откроют летом

Этим летом на юго-западе столицы запустят новый участок Сокольнической линии метро. Сообщение о грядущем открытии четырех станций появилось в Twitter Сергея Собянина

По словам мэра, рядом с четырьмя новыми станциями сделают перехватывающие парковки почти на четыре тысячи машин.

"Сейчас их достраиваем, делаем подъездные дороги и благоустройство", — написал глава города. Этим летом откроем новый участок Сокольнической линии на юго-западе Москвы. Рядом со станциями "Филатов Луг", "Прокшино" и "Коммунарка" будут перехватывающие парковки почти на 4000 машин. Сейчас их достраиваем, делаем подъездные дороги и благоустройство. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 мая 2019 г.

Общая протяженность участка со станциям "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров. Ранее сообщалось, что территории рядом с 13 новыми станциями Московского метрополитена благоустроят в 2019 году. Работы пройдут у "Беломорской", "Савеловской", "Филатова луга", "Столбова", "Некрасовки", "Лухмановской", "Улицы Дмитриевского", "Косина", "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской", "Авиамоторной" и "Лефортова".