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Московская детская железная дорога откроется 26 мая 

Москва24 + ещё 6 22 мая 2019
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В воскресенье, 26 мая, в подмосковном поселке Кратово откроется Московская детская железная дорога. Водить поезда и обслуживать дорогу будут дети, сообщает пресс-служба МЖД.
"Отличается МДЖД от привычной "большой" дороги размером пассажирских составов и шириной колеи, но все процессы здесь проходят по-настоящему", — говорится в сообщении.
Как уточняется, 82 сезон на МДЖД откроется в 11:00 с построения на торжественной линейке и приема юных железнодорожников, которые успешно сдали экзамены. Первый поезд отправится в 12:00.
Как магистраль МДЖЛ начнет работать с 28 мая. На линии расположены две конечные станции и одна промежуточная.
Ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в 2020-2021 годах в ТиНАО могут начать строительство детской железной дороги. Он уточнил, что магистраль планируют построить в районе поселения Московский. Сейчас городские власти сотрудничают РЖД по этому вопросу.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин , РЖД , Кратово
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