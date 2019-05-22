Московская детская железная дорога откроется 26 мая

В воскресенье, 26 мая, в подмосковном поселке Кратово откроется Московская детская железная дорога. Водить поезда и обслуживать дорогу будут дети, сообщает пресс-служба МЖД.

"Отличается МДЖД от привычной "большой" дороги размером пассажирских составов и шириной колеи, но все процессы здесь проходят по-настоящему", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 82 сезон на МДЖД откроется в 11:00 с построения на торжественной линейке и приема юных железнодорожников, которые успешно сдали экзамены. Первый поезд отправится в 12:00.

Как магистраль МДЖЛ начнет работать с 28 мая. На линии расположены две конечные станции и одна промежуточная.