В Южном Бутове ввели в эксплуатацию два корпуса нового ЖК

В Южном Бутове введены в эксплуатацию два корпуса жилого комплекса "Столичные поляны". В конце июля дольщики получат ключи от своих квартир.

"Застройщик получил разрешение на ввод двух зданий. Суммарно они рассчитаны на 768 квартир", — пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Согласно проекту застройщика, в жилой комплекс будут входить пять жилых корпусов. Социальная инфраструктура проекта включает два детских сада на 150 и 235 мест. Во дворах без автомобилей будут обустроены детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы в районе Даниловский ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса. Сданы два 16-этажных корпуса общей площадью 54,3 тысячи квадратных метров на 270 квартир. На охраняемой территории ЖК откроется детский сад на 122 места с бассейном, медпунктом, оборудованной территорией. График строительства предусматривает три очереди. Проект будет завершен в 2020 году.

В марте ввели в эксплуатацию жилой комплекс на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники. Объект состоит из двух 31-этажных и одного 10-этажного жилых корпусов. Общая площадь высоток — более 138 тысяч квадратных метров. Здания объединены трехуровневым стилобатом.