Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» вновь украли на Патриарших прудах

На Патриарших прудах в центре столицы снова похищен знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова.

«Я сейчас нахожусь на месте, и действительно знака нет. Осталась только табличка «Запрещено разговаривать с неизвестными». Со своей стороны мы предпринимаем действия, чтобы вернуть знак. Будем просматривать близлежащие камеры видеонаблюдения, потому что, судя по всему, это случилось ночью, ибо еще вчера знак был. Также мы думаем о том, что мы запустим массовую продажу этих знаков, чтобы люди их не воровали, а могли купить», — заявила Н. Склярова.