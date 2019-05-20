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Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» вновь украли на Патриарших прудах 

Агентство «Москва» + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Патриарших прудах в центре столицы снова похищен знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова.
«Я сейчас нахожусь на месте, и действительно знака нет. Осталась только табличка «Запрещено разговаривать с неизвестными». Со своей стороны мы предпринимаем действия, чтобы вернуть знак. Будем просматривать близлежащие камеры видеонаблюдения, потому что, судя по всему, это случилось ночью, ибо еще вчера знак был. Также мы думаем о том, что мы запустим массовую продажу этих знаков, чтобы люди их не воровали, а могли купить», — заявила Н. Склярова.
Как ранее сообщало Агентство городских новостей «Москва», знак с изображением силуэтов героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — Воланда, Коровьева и Кота Бегемота — в очередной раз был восстановлен в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев 18 мая 2019 г. О последней краже знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах сообщалось в апреле 2018 г.
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Новости Москвы , Происшествия , Михаил Булгаков
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