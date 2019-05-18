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На ВДНХ пройдет фестиваль «Мировые балетные каникулы» 

Москва24 + ещё 1 10 часов назад
C 31 мая по 2 июня на ВДНХ пройдет фестиваль "Мировые балетные каникулы". Гостей ждут выступления звезд российских и зарубежных балетных трупп, мастер-классы по классической и современной хореографии.
На Центральной аллее будет работать детский городок "Театральные мастерские", где пройдут бесплатные мастер-классы и представления для детей. Их научат наносить театральный грим, мастерить балетные пачки и оригинальных кукол-балерин.
31 мая занятия в "Театральных мастерских" будут идти с 13.00 до 19.00, 1 июня — с 11.00 до 19.00, а 2 июня — с 11.00 до 17.00. Стартуют мастер-классы — в начале каждого часа.
Также для детей устроят песочное шоу "Щелкунчик", и покажут как рисовать селфи-портреты песком, украшать посуду и сувениры в балетной тематике.
На мастер-классе "Рыцари меча" ребята увидят сцены из балета "Ромео и Джульетта". По вечерам можно будет посмотреть дог-шоу "Танцуют все!"
Вход на все Гала-концерты и мероприятия фестиваля — свободный. Подробности можно узнать на сайте фестиваля "Мировые балетные каникулы".
В июне к 80-летию на ВДНХ появится вейк-парк. Он будет находиться на 2-м Каменском пруду за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". а 3-м Каменском пруду и в Парковом пруду в "Останкино" будут работать лодочные станции.
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