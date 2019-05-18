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Метро до «Косино» запустят в первых числах июня 

News.ru + ещё 12 15 часов назад
Участок Некрасовской линии московского метро от «Некрасовки» до «Косино» откроют для пассажиров в первых числах июня. Это первая часть новой, «розовой» ветки.
Некрасовская ветка, на самом деле, состоит из трех этапов. Первый — от «Некрасовки» до «Косино» со станциями «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская». На этом участке мы поедем в первых числах июня, сомнений никаких нет, — приводит АГН «Москва» слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Ранее News.ru писал, что строительство южного участка Большой кольцевой линии столичной подземки завершится в 2022 году. В него входят четыре станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Калужская» и «Зюзино». Работы ведутся в круглосуточном режиме.
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Новости Москвы , Видео , Марат Хуснуллин , АГН "Москва"
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