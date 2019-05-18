Метро до «Косино» запустят в первых числах июня

Участок Некрасовской линии московского метро от «Некрасовки» до «Косино» откроют для пассажиров в первых числах июня. Это первая часть новой, «розовой» ветки.

Некрасовская ветка, на самом деле, состоит из трех этапов. Первый — от «Некрасовки» до «Косино» со станциями «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская». На этом участке мы поедем в первых числах июня, сомнений никаких нет, — приводит АГН «Москва» слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Ранее News.ru писал, что строительство южного участка Большой кольцевой линии столичной подземки завершится в 2022 году. В него входят четыре станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Калужская» и «Зюзино». Работы ведутся в круглосуточном режиме.