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Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первая половина следующей недели в Москве будет теплой и сухой, воздух в столице может прогреться до 27 градусов, а со второй половины недели возрастет вероятность кратковременных дождей, и температура понизится до 16-21 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Если в середине недели преобладающая температура будет в пределах 22-27 градусов, то уже к следующим выходным за счет облачности и дождей, температура будет порядка 16-21 градуса, то есть постепенное понижение температуры", — сказала Позднякова.
Синоптик также отметила, что устойчивая солнечная сухая погода удержится до 21 мая включительно, а с 22 числа погоду уже будет определять атлантический циклон, и с его подходом увеличится облачность и вероятность кратковременных дождей.
По словам Поздняковой, месячная норма осадков уже выполнена на всех метеостанциях Москвы кроме станции Балчуг, которая находится в центре города.
"У нас уже будет сверх нормы, но это хорошо, потому что апрель у нас был очень сухой. И у нас в целом за весну пока что наблюдается дефицит осадков. Будем надеяться, что майские дожди в конце месяца хотя бы пополнят весенний дефицит осадков в столице и в столичном регионе", — отметила Позднякова.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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