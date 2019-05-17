Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Первая половина следующей недели в Москве будет теплой и сухой, воздух в столице может прогреться до 27 градусов, а со второй половины недели возрастет вероятность кратковременных дождей, и температура понизится до 16-21 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова

"Если в середине недели преобладающая температура будет в пределах 22-27 градусов, то уже к следующим выходным за счет облачности и дождей, температура будет порядка 16-21 градуса, то есть постепенное понижение температуры", — сказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что устойчивая солнечная сухая погода удержится до 21 мая включительно, а с 22 числа погоду уже будет определять атлантический циклон, и с его подходом увеличится облачность и вероятность кратковременных дождей.

По словам Поздняковой, месячная норма осадков уже выполнена на всех метеостанциях Москвы кроме станции Балчуг, которая находится в центре города.