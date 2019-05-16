Изогнутый дом появится в столице

Дом изогнутой формы с каменной отделкой и витражными окнами появится на Староалексеевской улице в Москве

По данным Москомархитектуры, здание будет переменной этажности. Сквозные подъезды будут выводить и на улицу, и во двор, в котором установят детскую площадку и место для летнего отдыха. Дом построят в рамках программы реновации жилья, утверждённой в 2017 году, передаёт РИА Новости.

Основной фронт, выходящий на улицу, будет выше, а секция, расположенная в глубине квартала, — ниже, — говорится в сообщении комитета.