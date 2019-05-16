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Изогнутый дом появится в столице 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Дом изогнутой формы с каменной отделкой и витражными окнами появится на Староалексеевской улице в Москве.
По данным Москомархитектуры, здание будет переменной этажности. Сквозные подъезды будут выводить и на улицу, и во двор, в котором установят детскую площадку и место для летнего отдыха. Дом построят в рамках программы реновации жилья, утверждённой в 2017 году, передаёт РИА Новости.
Основной фронт, выходящий на улицу, будет выше, а секция, расположенная в глубине квартала, — ниже, — говорится в сообщении комитета.
Ранее News.ru писал о том, что примерно 600 кв. м. жилья построят на территории Москвы в текущем году в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Новости Москвы , Другое , Марат Хуснуллин , РИА Новости , Москва
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