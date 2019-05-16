Фехтование и хип-хоп: как в Москве отметят День парков

День парков отметят в столице 18 мая. Горожан и туристов научат танцевать, кататься на скейтборде и фехтовать, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатные мероприятия запланированы в 16 парках столичного департамента культуры. По словам заммэра Натальи Сергуниной, День парков отмечается каждую третью субботу мая.

"В свой профессиональный праздник, как и в любой день, московские парки очень рады гостям. 16 из них приготовили серию бесплатных мероприятий к 18 мая. Это концерты, экскурсии, лекции, спортивные занятия", — сказала она.

В саду имени Баумана расскажут историю парка и Басманного района. Гости узнают, как зона отдыха связана с революционером Николаем Бауманом . Помимо этого, слушателей познакомят с усадьбой князя Голицына XVIII века и путевым дворцом Василия III.

У сцены "Ракушка" пройдут мастер-классы по самбе, ча-ча-ча и джайву. Там же научат танцевать вальс и танго.

В парке Победы устроят танцевально-спортивный праздник. Выступит коллектив Red Spark, участники которого танцуют брейк-данс и хип-хоп. Посетителям предложат освоить азы этих танцевальных стилей и основы катания на скейтборде.

В саду "Эрмитаж" покажут движения латины, свинг-дэнса и джаз-фанка. На каждое из направлений отведут один час.

Серия мастер-классов пройдет и в Парке Горького. Желающих ждут на уроках фехтования и занятиях по зумбе. Для детей проведут урок балета.

Тем временем "Музеон" научит вальсу, фокстроту и бразильскому зуку.

В "Зарядье" состоятся мастер-классы по древней восточной технике рисования на воде — эрбу и по шерстяной акварели.

Гостей Бабушкинского парка ждет музыкальное представление на главной сцене. Выступят духовой оркестр Feel Style, шоу барабанщиц Royal Attack и рок-н-ролл-группа Plush Fish.

18 мая в Москве также пройдет акция "Ночь в музее". Для удобства горожан эксперты составили карту с маршрутами по самым интересным выставкам.