С. Собянин рассказал о благоустройстве Капотни по программе «Мой район»

В столичном районе Капотня реализуют крупнейший проект благоустройства в рамках программы «Мой район». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход работ в Капотне.

«Когда приезжал год тому назад к вам, смотрел на ваш район, такой, с одной стороны, вроде неплохой район. Но здесь проблемы очевидны: завод (нефтеперерабатыващий завод — прим. Агентства «Москва»), который с одной стороны загораживает район, с другой стороны — МКАД, с третьей стороны — Москва-река. Здесь местами сделано благоустройство, а местами просто болото — там вообще не подойдешь. И просили сделать единую набережную.

Решили сделать комплексный проект благоустройства всего района», — сказал С. Собянин в ходе беседы с жителями района.

По словам мэра, благоустройство не затронет только те территории, где расположены дома, включенные в программу реновации и подлежащие сносу. «Там невозможно что-то сделать, а потом разрушать. Это неправильно. Вся остальная территория — все это единая система благоустройства. Это полная замена асфальтового покрытия, устройство дорожек, остановок, освещения, коммуникаций, уборка проводов под землю, качественные площадки — спортивные и детские, прогулочные», — перечислил С. Собянин.

Как отметил мэр, проект развития Капотни стал первым в городе таким масштабным проектом комплексного благоустройства всего района.

«У нас не было ни в одном районе такого подхода. Мы много делали дворов, сквериков, но чтобы взять и так вот всю территорию покрыть — огромный проект, такого вообще не было», — сказал С. Собянин.

Он добавил, что проект благоустройства района был согласован с местными жителями. «Но, если что-то в процессе еще есть, давайте мы по возможности добавим, изменим», — отметил мэр, обращаясь к населению.

Горожане в свою очередь попросили добавить в проект благоустройства создание летней сцены.