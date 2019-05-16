Велофестиваль, полумарафон и кросс изменят схему движения

В выходные автомобилистов не пустят на улицы, где проведут весенний велофестиваль, Московский полумарафон и Плехановский кросс. Об ограничениях движения 18 и 19 мая сообщает официальный портал мэра и правительства столицы

Крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца перекроют в рамках весеннего велофестиваля. Ограничения введут 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 16:30 до 20:00. Кроме того, 19 мая с 00:00 до 16:30 движение на участке полностью перекроют.

Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и объезжать участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы с 00:00 до 18:00 воскресенья. 18 мая в столице пройдет Плехановский кросс. Ради него с 10:00 до 15:00 перекроют часть Стремянного переулка, улицу Щипок, Большой Строченовский переулок, улицу Зацепу и Зацепский тупик.

Свою лепту в схему движения внесет и Московский полумарафон. Утром 19 мая машины не смогут проехать по улице Лужники, Хамовническому Валу, Новодевичьей, Лужнецкой, Пречистенской и Саввинской набережным.

Помимо этого, перекроют улицу Балчуг, Ростовскую, Кремлевскую, Раушскую, Космодамианскую, Шлюзовую, Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.