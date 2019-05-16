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В Москве в четверг ожидается до 20°С
Газета.Ru
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ещё 25
9 часов назад
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По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 18°С до 20°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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