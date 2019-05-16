В Москве в четверг ожидается до 20°С

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 18°С до 20°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.