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В Москве в четверг ожидается до 20°С 

Газета.Ru + ещё 25 9 часов назад
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 18°С до 20°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Новости Москвы , Видео , Погода , Москва
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