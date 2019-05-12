Московские музеи будут работать бесплатно с 13 по 19 мая

Москвичи и гости столицы с 13 по 19 мая смогут бесплатно посетить самые интересные выставки города в рамках Московской музейной недели. На этот раз в ее программу войдут два общегородских мероприятия — акции «Дни исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее». Они состоятся 18 мая.

В связи с проведением «Ночи в музее» некоторые учреждения не будут работать 19 мая. Уточнить информацию можно на сайтах музеев и по их контактным телефонам.

Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуются какие-либо документы или предварительная запись. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Узнать расписание программы можно на сайте агентства «Мосгортур» в разделе «В музеи бесплатно».

Музеи Москвы начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца Порисовать, послушать космический джаз и разгадать тайны Кускова: чем еще заняться в «Ночь в музее»

Раньше бесплатно попасть в музеи, подведомственные столичному Департаменту культуры, можно было только в каждое третье воскресенье месяца. Это не совсем удобно для посетителей, которые хотели бы побывать на нескольких площадках. Поэтому формат акции решили изменить.

В ходе первой Московской музейной недели, которая прошла с 15 по 21 апреля, столичные музеи бесплатно посетили более 225 тысяч человек. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Доме-музее Марины Цветаевой количество посетителей увеличилось практически в два раза по сравнению с апрелем 2018-го. В Музее истории ГУЛАГа посещаемость выросла на 70 процентов, в музее-усадьбе «Кусково» — на 60 процентов, в Музеем археологии Москвы — на 26 процентов, в музее истории «Лефортово» — на 20 процентов, а в Мемориальном музее космонавтики — на 18 процентов.

Лидерами по количеству посетителей стали Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Мемориальный музей космонавтики и музей-усадьба «Кусково».

Кроме того, в музеях значительно увеличилось количество экскурсий для школьников, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями и других льготников.

Самые интересные выставки, которые можно посетить бесплатно