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В Москве могут увековечить память о Сергее Доренко 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Память о российском журналисте Сергее Доренко могут увековечить в Москве, если с этой просьбой выступит журналистское сообщество, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Считаю, что это один из ярчайших представителей отечественной журналистики. Доренко был ярким, самобытным журналистом, ему удалось сохранить свое лицо. Поэтому я уверен, что журналистское сообщество выйдет с предложением увековечить память. Единственное, что от них будет зависеть расположение мемориальной доски. Москва, конечно же, поддержит их предложение"— сообщил Герасимов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 9 мая Доренко ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По словам собеседника агентства, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП. Позже информацию о кончине журналиста подтвердила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко.
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Новости Москвы , Общество , Евгений Герасимов , Сергей Доренко , Мосгордума , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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