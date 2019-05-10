В Москве могут увековечить память о Сергее Доренко

"Считаю, что это один из ярчайших представителей отечественной журналистики. Доренко был ярким, самобытным журналистом, ему удалось сохранить свое лицо. Поэтому я уверен, что журналистское сообщество выйдет с предложением увековечить память. Единственное, что от них будет зависеть расположение мемориальной доски. Москва, конечно же, поддержит их предложение"— сообщил Герасимов.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что 9 мая Доренко ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По словам собеседника агентства, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП. Позже информацию о кончине журналиста подтвердила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко.