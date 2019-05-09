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МЧС предупредило об усилении ветра и дождя в Москве 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве на 9 мая начался сильный дождь. Под потоками воды оказались участники акции «Бессмертный полк». Но МЧС предупреждает, что в День Победы будет не только дождь, но и сильный ветер с грозой.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21:00 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», — говорится в предупреждении МЧС.
Между тем тех, кто пришел на праздничные мероприятия в центре Москвы, предупреждать уже поздно. Судя по кадрам, снятым с Тверской улицы и Красной площади, потоки воды хлынули прямо на участников шествия «Бессмертный полк». Причем, судя по прогнозам синоптиков, до вечера осадков меньше не станет.
В московском метро попросили в связи с осадками быть внимательнее на транспорте.
«Пожалуйста, будьте внимательны и помните о возможных ситуативных ограничениях на станциях метро из-за массовых мероприятий. Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении подземки в Twitter.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «360», что дождливая погода сохранится в течение всех четырех выходных дней. При этом температура будет по-прежнему аномально высокой.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Росгидромет
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