МЧС предупредило об усилении ветра и дождя в Москве

Москве на 9 мая начался сильный дождь. Под потоками воды оказались участники акции «Бессмертный полк». Но МЧС предупреждает, что в День Победы будет не только дождь, но и сильный ветер с грозой.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21:00 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», — говорится в предупреждении МЧС.

Между тем тех, кто пришел на праздничные мероприятия в центре Москвы, предупреждать уже поздно. Судя по кадрам, снятым с Тверской улицы и Красной площади, потоки воды хлынули прямо на участников шествия «Бессмертный полк». Причем, судя по прогнозам синоптиков, до вечера осадков меньше не станет.

В московском метро попросили в связи с осадками быть внимательнее на транспорте.

«Пожалуйста, будьте внимательны и помните о возможных ситуативных ограничениях на станциях метро из-за массовых мероприятий. Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении подземки в Twitter. По прогнозу погоды скоро в Москве пойдут дожди. Пожалуйста, будьте внимательны и помните о возможных ситуативных ограничениях на станциях метро из-за массовых мероприятий. Соблюдайте правила безопасности. — Московское метро (@MetroOperativno) May 9, 2019

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «360», что дождливая погода сохранится в течение всех четырех выходных дней. При этом температура будет по-прежнему аномально высокой.