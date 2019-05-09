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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до вечера четверга 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей города о дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до 21.00 четверга.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21 часа 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с этим МЧС просит пешеходов быть внимательными и осторожными, а водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Росгидромет
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