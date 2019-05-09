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Парад Победы начался на Красной площади 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Красной площади в 10:00 по московскому времени начался Парад Победы. В течение часа торжество по случаю 74-летия победы в Великой Отечественной войне, будет транслироваться на всех площадках города.
В честь грандиозного события в Москве установили 2500 разнообразных декоративных конструкций и вывесили 1100 тематических плакатов. Красный цвет — в честь Знамени Победы — стал главным в оформлении.
В параде принимают участие 130 единиц военной и 74 единицы авиационной техники. Всего в парадах по стране пройдут более 1600 единиц техники, в частности, зенитные ракетные комплексы «Высокоточных комплексов», системы залпового огня «Техмаша» и бронетехника «Уралвагонзавода».
Посмотреть на гордость российской армии можно будет даже в вагонах метро.
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