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Ряд станций московского метро изменили режим работы 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
До окончания парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Боровицкая», «Охотный Ряд» и «Театральная» закрыты на выход.
На время построения колонн боевой техники и её прохождения по Тверской улице ограничен выход со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город». Кроме того, ряд станций будут закрыты как на выход, так и на вход во время шествия «Бессмертного полка».
В пресс-службе подземки сообщили, что после завершения праздничных гуляний по требованию полиции может быть ограничен вход на многие станции.
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