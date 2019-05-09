Ряд станций московского метро изменили режим работы

До окончания парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Боровицкая», «Охотный Ряд» и «Театральная» закрыты на выход.

На время построения колонн боевой техники и её прохождения по Тверской улице ограничен выход со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город». Кроме того, ряд станций будут закрыты как на выход, так и на вход во время шествия «Бессмертного полка».

В пресс-службе подземки сообщили, что после завершения праздничных гуляний по требованию полиции может быть ограничен вход на многие станции.