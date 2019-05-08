Московские слоны радуются потеплению

Слоны Московского зоопарка впервые вышли на летнюю прогулку из зимних вольеров. Двухлетний Филимон и его старшая сестра Киприда провели время на воздухе в сопровождении своей матери Пипиты. Животные осваивались в открытом бассейне, они осматривали окружающее пространство и радостно грелись в лучах весеннего солнца. Малыш Филимон пытался вовлечь в игру свою 10-летнюю сестренку. Представители самых крупных хищников также принимали душ из песка — эта процедура помогает им защитить кожный покров от пересыхания и избавиться от насекомых. В слоновьем обществе царит матриархат, взрослая самка является главой семьи, самцы же держатся от дам в стороне. Вот и Памир — отец детей Пипиты — насладился прогулкой отдельно от своих родственников и даже провел ночь под открытым небом.