Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за один день

Столичные метеоспециалисты заявили, что прошедший утренний дождь и вечерний грозовой ливень дали прирост осадков 13 миллиметров.

Такие данные зарегистрированы к 21:00 на базовой метеостанции на ВДНХ.

Сообщается, что в Москве выпала четверть месячной нормы осадков в среду, 8 мая.

— Менее чем за сутки на Москву выпало 25 процентов месячной нормы дождей, которая в мае составляет 51 миллиметр, — рассказали «Интерфаксу» в метеобюро города.

По предварительным данным синоптиков, в День Победы в российской столице, возможно, выпадет около 7 миллиметров дождей.