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Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за один день 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичные метеоспециалисты заявили, что прошедший утренний дождь и вечерний грозовой ливень дали прирост осадков 13 миллиметров.
Такие данные зарегистрированы к 21:00 на базовой метеостанции на ВДНХ.
Сообщается, что в Москве выпала четверть месячной нормы осадков в среду, 8 мая.
— Менее чем за сутки на Москву выпало 25 процентов месячной нормы дождей, которая в мае составляет 51 миллиметр, — рассказали «Интерфаксу» в метеобюро города.
По предварительным данным синоптиков, в День Победы в российской столице, возможно, выпадет около 7 миллиметров дождей.
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Новости Москвы , Погода , Интерфакс
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