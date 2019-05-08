Столичные метеоспециалисты заявили, что прошедший утренний дождь и вечерний грозовой ливень дали прирост осадков 13 миллиметров.
Такие данные зарегистрированы к 21:00 на базовой метеостанции на ВДНХ.
Сообщается, что в Москве выпала четверть месячной нормы осадков в среду, 8 мая.
— Менее чем за сутки на Москву выпало 25 процентов месячной нормы дождей, которая в мае составляет 51 миллиметр, — рассказали «Интерфаксу» в метеобюро города.
По предварительным данным синоптиков, в День Победы в российской столице, возможно, выпадет около 7 миллиметров дождей.