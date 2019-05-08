Пассажиров московского метрополитена попросили заранее покупать проездные билеты в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, администрация подземки призвала назначать встречи за пределами станций.
Также представители метро предложили отказаться от пересадок между станциями «Арбатская» Арбатско-Покровской линии и станцией «Библиотека им. Ленина» Сокольнической линии. Это связано с ограниченной пропускной способностью перехода, сообщило руководство метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.
Ранее News.ru писал, что погода в Москве в День Победы будет очень тёплой и облачной. Кратковременные дожди наиболее вероятны во второй половине дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.