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Метро Москвы предупредило граждан перед Днём Победы 

News.ru 12 часов назад
Пассажиров московского метрополитена попросили заранее покупать проездные билеты в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, администрация подземки призвала назначать встречи за пределами станций.
Также представители метро предложили отказаться от пересадок между станциями «Арбатская» Арбатско-Покровской линии и станцией «Библиотека им. Ленина» Сокольнической линии. Это связано с ограниченной пропускной способностью перехода, сообщило руководство метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.
Ранее News.ru писал, что погода в Москве в День Победы будет очень тёплой и облачной. Кратковременные дожди наиболее вероятны во второй половине дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Новости Москвы , Видео , Роман Вильфанд , Москва
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